سجل في كل فرق الدوري الإنجليزي.. هالاند يكسر عقدة برينتفورد ويقود سيتي للفوز

كسر إيرلينج هالاند عقدة برينتفورد وسجل في شباكهم وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 للمسابقة والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 25 في المركز الـ14.

وبعد الهدف حقق هالاند رقما قياسيا بنجاحه في تسجيل الأهداف في كل فرق الدوري الإنجليزي الذي لعب ضدها من انضمامه لمانشستر سيتي.

وصف المباراة.

بدأت المباراة بضغط قوي من مانشستر سيتي وسدد فيل فودين كرة قوية أبعدها الدفاع.

وأهدر برينتفورد فرصة مؤكدة من انفراد فرانك أونيكا الذي لم يكمل الكرة في الشباك وسددها في يد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وسدد مانويل أكانجي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس مارك فليكن تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الأول بأخطر فرصة في الشوط الأول عن طريق اللاعب الشاب أوسكار بوب الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها بن مي مدافع برينتفورد من على خط المرمى.

وواصل مانشستر سيتي خطورته على المرمى وهذه المرة بتسديدة قوية من روبن دياز لكن الحارس فليكن استمر في التألق وأبعد الكرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات مانشستر سيتي وشارك جيرمي دوكو بدلا من الشاب أوسكار بوب في محاولة من جوسيب جوارديولا لتنشيط هجوم السماوي.

وأخيرا نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 71 بقدم هالاند.

وجاء الهدف من انفراد بالمرمى مستغلا خطأ الدفاع وتمريرة من جوليان ألفاريز ليضع الكرة في الشباك.

وبعد الهدف حقق هالاند رقما قياسيا بعدما نجح في تسجيل الأهداف أمام كل فرق الدوري الإنجليزي الذي لعب ضدها.

وأهدر فيل فودين فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة بعدما انفرد بالمرمى وحاول مراوغة الحارس ثم سدد الكرة في الشباك الخارجية.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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