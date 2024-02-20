تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة

أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن إعلان رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري صنع رد فعل جيد جدا من قبل الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أرى أن إعلان رحيلي من تدريب الفريق صنع رد فعل جيد جدا، نحن متحدون أكثر".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، أشعر بالسعادة من رد فعل اللاعبين وخوان لابورتا وديكو".

وتابع "سنذهب إلى إيطاليا للفوز، التعادل لا يعتبر نتيجة جيدة على الإطلاق، هذا ما تعلمناه هنا في برشلونة فيجب أن نلعب لتحقيق الفوز فقط".

وواصل "لا نعرف كيف ستسير المباراة بعد تعاقد نابولي مع مدرب جديد، لكن هم أقوياء جدا".

وأكمل "نابولي لديه ثلاثي هجومي قوي للغاية ويجب أن ندافع بشكل جيد جدا ولا نعطيهم فرصة لصناعة هجمات مرتدة سريعة لأن من الصعب إيقافهم".

وأنهى حديثه معلقا على التصريحات الناري للاعبه فرينكي دي يونج إذ قال: "اللاعب قال ما يشعر به في المؤتمر الصحفي، أعلم أنه يشعر بالسعادة في برشلونة، أعتقد أنه سيستمر في برشلونة لعدة أعوام".

لمعرفة تصريحات دي يونج من هنا

وأقال نادي نابولي مدربه والتر ماتزاري وعين فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا حتى نهاية الموسم الحالي.

وستقام مباراة الإياب يوم 12 مارس المقبل على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس معقل النادي الكتالوني.