مؤتمر ناري لـ دي يونج: يجب على الصحفيين الشعور بالخجل بسبب الأكاذيب التي تنشر

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

فتح فرينكي دي يونج لاعب برشلونة النار على الصحفيين بسبب ما يراه أنها أكاذيب وطالبهم بالتوقف عن ذلك.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب الهولندي لصحفي موندو ديبورتيفو خلال المؤتمر الصحفي: "لماذا تكتبون أشياء غير صحيحة؟ لماذا تفعلون ذلك؟ هل تختلقون أشياء من العدم؟".

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وأضاف لصحفي موندو ديبورتيفو "أنت كتبت كثيرا في صحيفتك وتخترع قصص، لماذا تفعل ذلك دائما؟ الأكاذيب يجب أن تتغير".

وأكمل "ليس لدي أي معلومة تفيد بأن برشلونة يرغب في بيعي، أنتم تكتبون قصص كاذبة وتفعلون ذلك مع الكثير من اللاعبين والمدربين، يجب أن يتم تغيير ذلك".

وواصل "يوجد الكثير من الأكاذيب، فأنتم تكتبون عن عقدي وراتبي وأنه يبلغ 40 مليون يورو وهذا غير واقعي، يجب أن تكتبوا ما هو حقيقي فقط، أنا سعيد وبرشلونة نادي أحلامي".

وتابع "يجب أن يشعر الصحفيون بالخجل بسبب القصص الكاذبة التي يتم كتابتها".

وأنهى حديثه قائلا: "خفيشا كفاراتسخيليا لاعب رائع ومهاري في موقف 1 على 1 ولديه القدرة على صنع الفارق والتسجيل والصناعة، نابولي فريق قوي وحامل لقب الدوري الإيطالي".

وأقال نادي نابولي مدربه والتر ماتزاري وعين فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا حتى نهاية الموسم الحالي.

وستقام مباراة الإياب يوم 12 مارس المقبل على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس معقل النادي الكتالوني.

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا فرينكي دي يونج
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