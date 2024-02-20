تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:35
كتب : FilGoal
يجلس كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 للدوري، والتي تقام في ملعب الاتحاد.
ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في المباراة.
بينما يشارك أوسكار بوب لأول مرة بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين
الهجوم: جوليان ألفاريز – هالاند - بوب
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويأتي بيرنتفورد في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.
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