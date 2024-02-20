تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 20:35

كتب : FilGoal

هالاند ضد تشيلسي

يجلس كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 للدوري، والتي تقام في ملعب الاتحاد.

ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في المباراة.

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بينما يشارك أوسكار بوب لأول مرة بشكل أساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز – مانويل أكانجي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: جوليان ألفاريز – هالاند - بوب

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويأتي بيرنتفورد في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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