التشكيل - عبد الله جمعة على دكة البلدية.. ومحمود حمادة يقود وسط المصري

يستضيف المصري فريق بلدية المحلة، على ستاد برج العرب، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف علي ماهر عن تشكيل المصري الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - حسين السيد

الوسط: معتز بن منير - عمر سعداوي - محمود حمادة

الهجوم: محمد الشامي - سمير فكري - ليستويل

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، وعمرو موسى، ومحمد طارق، وأمادو باه، وحسين فيصل، ويوسف الجوهري، وأحمد عيد، وغيلاس جناوي، وفخر الدين بن يوسف

أما أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة فكشف عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: محمد رجب - إسلام المزين - علاء مارسيلو - إسلام مرزوق

الوسط: أحمد كهرباء - محمد أميسي - كريم ممدوح - يوسف حسن

الهجوم: حسام أشرف - إينوك بنجامين

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد حسين، وهشام حافظ، ومحمد النهيري، ومحمد صابر، وماجد هاني، وعبدالله جمعة، عادل أمو، إيمانويل، أحمد رضا

ويحتل المصري المركز الـ7 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فيما يحل بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.