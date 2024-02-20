مكافأة توقيع ضخمة.. تقرير يكشف عقد مبابي مع ريال مدريد

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

كشف تقرير من شبكة سي بي إس عن عقد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.

وأفادت الشبكة أن راتب مبابي السنوي مع النادي الملكي سيكون 16 مليون دولار.

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وأشارت الشبكة إلى أن مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها المهاجم الفرنسي تبلغ 162 مليون دولار.

وأكدت الشبكة أن عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيكون لمدة 5 أعوام.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموس.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

وأضاف رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان تيباس أكد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وكشف تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الإسباني كيليان مبابي
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