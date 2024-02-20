رغم التوصية الطبية.. حسام حسن يرافق جهاز المنتخب في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 16:37

كتب : عمرو نبيل

الجهاز الفني لـ منتخب مصر - حسام حسن

تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رفقة الجهاز الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

وكان حسام حسن قد تعرض لوعكة صحية عقب حضوره مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري.

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وانتقل حسام حسن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج صباح اليوم الثلاثاء مع توصية طبية بالراحة.

وعلم FilGoal.com أن خروج حسام حسن من المستشفى جاء بعد الاطمئنان على حالته مع توصية طبية بضرورة الراحة.

وتواجد حسام حسن بشكل طبيعي رفقة الجهاز الفني في مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الجونة. (مزيد من التفاصيل عن الوعكة الصحية التي تعرض لها المدير الفني للمنتخب)

ويبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مهمته الأولى في مارس المقبل، حين يلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.

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