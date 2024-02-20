في الجول يكشف تفاصيل أزمة حسام حسن الصحية عقب مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك

تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لوعكة صحية عقب حضوره مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري.

وانتقل حسام حسن إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يخرج صباح اليوم الثلاثاء مع توصية طبية بالراحة.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المدير الفني لمنتخب مصر:

- عانى حسام حسن من إجهاد شديد بسبب بدء العمل مبكرا من خلال اجتماعه بالجهاز المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات ثم حرص على السفر إلى الإسماعيلية لحضور مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.

- شاهد حسام حسن المباراة بشكل طبيعي ودوّن ملاحظاته الفنية لمناقشتها مع الجهاز المعاون، وحرص مسئولو الإسماعيلي على تكريم الجهاز الفني للمنتخب.

- عقب الوصول إلى القاهرة شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس، وفي المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

- كشفت الفحوصات الطبية عن معاناة حسام حسن من حساسية شديدة وتسمم في المعدة نتيجة وجبة تناولها في طريق عودته إلى القاهرة، ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات.

- خرج حسام حسن من المستشفى في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد الاطمئنان على حالته مع توصية طبية بضرورة الراحة.

ويبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مهمته الأولى في مارس المقبل، حين يلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.