كلوب يوضح موقف الخماسي المصاب من لقاء لوتون

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 16:08

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

لم يذكر يورجن كلوب مدرب ليفربول اسم محمد صلاح ضمن قائمة لاعبيه المصابين يوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الذي يسبق لقاء لوتون تاون.

ونشرت الصحافة الإنجليزية تقارير عن وسائل الإعلام المصرية تفيد بأن إصابة صلاح تجددت خلال لقاء برينتفورد يوم السبت، ورجحت غيابه لفترة جديدة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين لمباراة الأربعاء ضد لوتون تاون".

أخبار متعلقة:
درب سويسرا لـ7 سنوات.. منتخب الجزائر يقترب من تعيين خليفة بلماضي نتائج قرعة تمهيدي بطولة أمم إفريقيا 2025 عودة ماني للمشاركة في مباريات النصر الآسيوية نهاية رحلة جاتوزو مع مارسيليا.. وتعيين مدرب كوت ديفوار السابق خلفا له

وأوضح "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".

وأردف المدرب الألماني "سيبتعد جوتا لأكثر من شهر. لا أستطيع تحديد إطار زمني حتى لو أردت ذلك".

وأكمل "كورتيس جونز لديه مشكلة في الأربطة. ترينت وسوبوسلاي في طريقهما للعودة، لم يشاركا في التدريبات الجماعية منذ فترة، ولذلك لا يمكنهما المشاركة أمام لوتون".

وتابع "بالنسبة للآخرين، نعتقد أننا سنتعامل مع الأمر يوما بعد يوم. خاصة مشاكل العضلات، سنرى. عندما نكشف عن تشكيل المباراة ستعلمون من استطاع اللحاق بالمباراة ومن لم يستطع".

وأتم "علينا التعامل مع أزمة الإصابات، ليس لدينا أي أعذار. هناك 5000 طريقة للفوز، علينا فقط العثور على طريقة واحدة نحقق بها الفوز أمام لوتون".

إلى جانب صلاح، لم يذكر كلوب أيضا اسم داروين نونيز الذي استبدل بين شوطي لقاء برينتفورد بسبب إصابة عضلية.

ويسعى ليفربول لتأمين صدارته للدوري الإنجليزي حين يواجه لوتون تاون في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويبتعد ليفربول عن أرسنال الوصيف بنقطتين، و4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراة مؤجلة من الجولة 18 أمام برينتفورد مساء الثلاثاء.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب لوتون تاون
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. نهاية الشوط الأول تشكيل مانشستر سيتي – هالاند أساسي.. ودي بروين على الدكة ضد برينتفورد بعد تعليقه على وزنه.. جوارديولا يعتذر لـ فيليبس التعاقد الـ11 في 17 شهرا من برايتون.. تشيلسي يضم رئيس التوظيف سكاي: مانشستر سيتي يوقع عقود ضم سافيو مدرب مرموش السابق يتولى قيادة كريستال بالاس مواعيد مباريات الثلاثاء 20 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وسيتي في إنجلترا جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) أتليتكو.. تسديدة مقوسة خطيرة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - إيندهوفن (0)-(0) دورتموند.. بداية المباراة 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
على رأسهم مروان وكهربا.. في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي ضد ميدياما 48 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - تغيير وحيد في إنتر.. ويورنتي في هجوم أتليتكو ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 313 بوما.. رامي صبري يشارك في تعادل الداخلية ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
تشافي: إعلان رحيلي صنع رد فعل جيد.. وهذا هو هدفنا الرئيسي في البطولة ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يحقق فوزه الأكبر بالموسم ويقتحم المربع الذهبي بثلاثية أمام البلدية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة