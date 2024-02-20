كلوب يوضح موقف الخماسي المصاب من لقاء لوتون

لم يذكر يورجن كلوب مدرب ليفربول اسم محمد صلاح ضمن قائمة لاعبيه المصابين يوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الذي يسبق لقاء لوتون تاون.

ونشرت الصحافة الإنجليزية تقارير عن وسائل الإعلام المصرية تفيد بأن إصابة صلاح تجددت خلال لقاء برينتفورد يوم السبت، ورجحت غيابه لفترة جديدة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "أليسون بيكر وديوجو جوتا وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي غير متاحين لمباراة الأربعاء ضد لوتون تاون".

وأوضح "أليسون يعاني من إصابة عضلية، لست متأكدًا من طول المدة. فيما يعاني ديوجو جوتا بسبب إصابة في الركبة".

وأردف المدرب الألماني "سيبتعد جوتا لأكثر من شهر. لا أستطيع تحديد إطار زمني حتى لو أردت ذلك".

وأكمل "كورتيس جونز لديه مشكلة في الأربطة. ترينت وسوبوسلاي في طريقهما للعودة، لم يشاركا في التدريبات الجماعية منذ فترة، ولذلك لا يمكنهما المشاركة أمام لوتون".

وتابع "بالنسبة للآخرين، نعتقد أننا سنتعامل مع الأمر يوما بعد يوم. خاصة مشاكل العضلات، سنرى. عندما نكشف عن تشكيل المباراة ستعلمون من استطاع اللحاق بالمباراة ومن لم يستطع".

وأتم "علينا التعامل مع أزمة الإصابات، ليس لدينا أي أعذار. هناك 5000 طريقة للفوز، علينا فقط العثور على طريقة واحدة نحقق بها الفوز أمام لوتون".

إلى جانب صلاح، لم يذكر كلوب أيضا اسم داروين نونيز الذي استبدل بين شوطي لقاء برينتفورد بسبب إصابة عضلية.

ويسعى ليفربول لتأمين صدارته للدوري الإنجليزي حين يواجه لوتون تاون في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويبتعد ليفربول عن أرسنال الوصيف بنقطتين، و4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراة مؤجلة من الجولة 18 أمام برينتفورد مساء الثلاثاء.

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