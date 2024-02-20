درب سويسرا لـ7 سنوات.. منتخب الجزائر يقترب من تعيين خليفة بلماضي

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش

ذكرت تقارير جزائرية وفرنسية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقترب من تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش كمدير فني للخضر.

وفي حالة التوصل لاتفاق سيتم تعيين بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما خلفا لجمال بلماضي.

وأفاد راديو الجزائر الرسمي أن وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري سافر إلى سويسرا من أجل التفاوض مع المدرب الذي يحمل الجنسيتين البوسنية والسويسرية.

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وكشف التقرير عن شرطين للاتحاد الجزائري في عقد المدرب، أولهما التأهل لكأس العالم 2026، والشرط الثاني هو الوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الثلاثاء أن بيتكوفيتش هو أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الجزائري.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الجزائري قد يعلن تعاقده مع المدرب البوسني خلال أيام قليلة.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش
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