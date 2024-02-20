بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى غانا.. واستمرار البرنامج التأهيلي لثلاثي الفريق

غادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي صباح اليوم الثلاثاء، القاهرة رفقة سمير عدلي المدير الإداري إلى غانا قبل بعثة الفريق.

ويواجه الأهلي فريق ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى غانا صباح غدا الأربعاء.

وشارك الثلاثي أحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي وبيرسي تاو في فقرات من المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين من أجل التجهيز لمواجهة ميدياما المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعادل الأهلي بعد ذلك في ثلاث مباريات على التوالي ليجمع ست نقاط في صدارة المجموعة حتى الآن.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريق الكرة صباح اليوم الثلاثاء.

وواصل الثلاثي محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو تنفيذ البرنامج التأهيلي من الإصابة التي لحقت به.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق كرة القدم في غانا.

وكان الأهلي قد تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف خارج ملعبه في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط وأصبح بحاجة لتحقيق الفوز في أي مباراة من المباراتين المقبلتين لحسم تأهله بشكل رسمي، بينما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وحقق ميدياما انتصارا وحيدا في المجموعة على حساب شباب بلوزداد عندما استضافه في غانا بهدفين مقابل هدف واحد.

وجمع ميدياما 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل خسارتين أمام كل من الأهلي في الجولة الافتتاحية ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة.