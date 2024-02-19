بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي

يستعد فريق بيراميدز لمغادرة القاهرة يوم الأربعاء إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وتقرر أن تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى الكونغو ظهر الأربعاء، تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر السبت المقبل على نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح الفريق راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة صباح الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

ويعلن المدير الفني عقب المران القائمة المختارة للسفر ظهرا على متن طائرة خاصة لنقل البعثة مباشرة إلى لوممباشي لخوض اللقاء.

ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، ويتفوق نواذيبو الموريتاني في المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة.

بينما يتقاسم فريقا مازيمبي وصنداونز الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما.