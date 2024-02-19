بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

يستعد فريق بيراميدز لمغادرة القاهرة يوم الأربعاء إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وتقرر أن تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى الكونغو ظهر الأربعاء، تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر السبت المقبل على نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

أخبار متعلقة:
سامي يسجل = فوز.. رأسية تُسقط الاتحاد وتقود بيراميدز للمركز الثالث مدرب بيراميدز: 3 نقاط مهمة لاستعادة الثقة.. وأريد الوقت لتطبيق أفكاري مع الفريق تشكيل الاتحاد - بواتينج يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسبب استبعاد مابولولو تشكيل بيراميدز - بوبو أساسي أمام الاتحاد السكندري.. ورمضان على الدكة

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح الفريق راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة صباح الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

ويعلن المدير الفني عقب المران القائمة المختارة للسفر ظهرا على متن طائرة خاصة لنقل البعثة مباشرة إلى لوممباشي لخوض اللقاء.

ويتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، ويتفوق نواذيبو الموريتاني في المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة.

بينما يتقاسم فريقا مازيمبي وصنداونز الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز
نرشح لكم
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر بعد التتويج باللقب التاريخي.. إيمرس فاي يتولى قيادة كوت ديفوار كاف يكشف موعد قرعة تمهيدي أمم إفريقيا 2025 وكالة الأنباء الفرنسية: كاف يستقر على موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية حسن شحاتة: مورينيو كان يحضر لمتابعة منتخب مصر.. وأبو تريكة رفض المشاركة في 2010 مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو ليس محمد صلاح.. ويجب أن يعامل بشكل عادل قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال
أخر الأخبار
غالي عبر قناة الزمالك: زيارة الأهلي للقلعة البيضاء تأخرت كثيرا.. ويجب نفعل مثلما قال الخطيب ولبيب 2 دقيقة | الكرة المصرية
النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري 31 دقيقة | كرة طائرة
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي 53 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر ساعة | الكرة المصرية
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة