تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين

تلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تأكد غياب مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

ديوجو جوتا النادي : ليفربول ليفربول

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن جوتا سيغيب بسبب الإصابة لفترة من 6 إلى 8 أسابيع.

ويعاني جوتا من إصابة في الركبة، وينتظر ليفربول خضوع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه بشكل دقيق عن الملاعب.

وبذلك يتأكد غياب جوتا عن ليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد تشيلسي يوم 25 فبراير الجاري.

وبخلاف جوتا سيغيب أيضا كورتس جونز عن ليفربول بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ترينت ألكساندر أرنولد الذي أصيب قبل أيام.

كما سيستمر غياب أليسون بيكر حارس المرمى بسبب الإصابة، ويحاول الحارس في الوقت الحالي التعافي في أسرع وقت للحاق بمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.

وكان ليفربول اضطر لتبديل داروين نونيز في المباراة السابقة ضد برينتفورد للحفاظ عليه وعدم تفاقم إصابته.

كل هذه الإصابات بخلاف لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الذي يغيب من فترة للإصابة أيضا.

ويلعب ليفربول ضد لوتون تاون يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي.