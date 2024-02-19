تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - كارلسروه

تلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تأكد غياب مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

ليفربول

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن جوتا سيغيب بسبب الإصابة لفترة من 6 إلى 8 أسابيع.

ويعاني جوتا من إصابة في الركبة، وينتظر ليفربول خضوع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه بشكل دقيق عن الملاعب.

أخبار متعلقة:
بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي سكاي: تين هاج يستعد لفقد مساعده للدوري الأمريكي وكالة الأنباء الفرنسية: كاف يستقر على موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

وبذلك يتأكد غياب جوتا عن ليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد تشيلسي يوم 25 فبراير الجاري.

وبخلاف جوتا سيغيب أيضا كورتس جونز عن ليفربول بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ترينت ألكساندر أرنولد الذي أصيب قبل أيام.

كما سيستمر غياب أليسون بيكر حارس المرمى بسبب الإصابة، ويحاول الحارس في الوقت الحالي التعافي في أسرع وقت للحاق بمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل.

وكان ليفربول اضطر لتبديل داروين نونيز في المباراة السابقة ضد برينتفورد للحفاظ عليه وعدم تفاقم إصابته.

كل هذه الإصابات بخلاف لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الذي يغيب من فترة للإصابة أيضا.

ويلعب ليفربول ضد لوتون تاون يوم الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي.

ليفربول الدوري الإنجليزي ديوجو جوتا
نرشح لكم
جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي كريستال بالاس يقبل استقالة هودسون.. ومدرب مرموش السابق الأقرب لخلافته سكاي: تين هاج يستعد لفقد مساعده للدوري الأمريكي جوارديولا: لا نشعر بالضغط.. وهذا موقف المصابين تين هاج: أخرجت كاسيميرو حتى لا يطرد.. ولهذا السبب تعاقدنا مع هويلوند الرابع على التوالي.. هويلوند يواصل الانفجار ويقود مانشستر يونايتد لهزيمة لوتون في 7 دقائق بعد صناعته هدف الفوز.. مدرب ولفرهامبتون يعلق على مفاوضات توتنام مع نيتو
أخر الأخبار
المصري يكشف 8 غيابات عن الفريق أمام بلدية المحلة 8 دقيقة | الكرة المصرية
تجديد إعارة محمد ياسر من الأهلي لـ تبليتسه التشيكي 24 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يعلق على تقارير مفاوضات مانشستر سيتي مع مبابي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: داني ألفيش يخطط للهرب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى البرازيل ساعة | الدوري الإسباني
قبل موقعة برشلونة.. تقرير: نابولي يدرس بجدية إقالة ماتزاري ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة