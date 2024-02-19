كاف يكشف موعد قرعة تمهيدي أمم إفريقيا 2025

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا 2025 يوم الثلاثاء.

وتقام مراسم قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 في القاهرة.

ستُقام القرعة بدءا من الساعة الثانية مساءً، حسب بيان كاف.

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سيُجرى الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وهي منتخبات الصومال، جيبوتي، سان تاومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.

ستقام المباريات ذهابًا وإيابًا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر مارس 2024.

سينضم المتأهلون الأربعة من الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفيا، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن كاف استقر بشكل مبدئي على موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضحت الوكالة، أن البطولة ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بعد مشاورات بين كاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع كاف موعدا مقترحا لإقامة البطولة بين 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، صرح على هامش كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار قبل أيام، أنه يتم مناقشة كافة الحلول للوصول لاتفاق حول موعد البطولة المقبلة في المغرب.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقا، في يونيو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت المغرب فازت بحق استضافة البطولة سبتمبر 2023، بعد انسحاب ملفي الجزائر، والملف المشترك بين نيجيريا وبنين.

وأقيمت النسخة الأخيرة بكوت ديفوار.

وانتهت بفوز أصحاب الأرض باللقب بعد سيناريو مثير.

أمم إفريقيا 2025
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