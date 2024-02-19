وكالة الأنباء الفرنسية: كاف يستقر على موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر بشكل مبدئي على موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضحت الوكالة، أن البطولة ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بعد مشاورات بين كاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع كاف موعدا مقترحا لإقامة البطولة بين 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، صرح على هامش كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار قبل أيام، أنه يتم مناقشة كافة الحلول للوصول لاتفاق حول موعد البطولة المقبلة في المغرب.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقا، في يونيو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت المغرب فازت بحق استضافة البطولة سبتمبر 2023، بعد انسحاب ملفي الجزائر، والملف المشترك بين نيجيريا وبنين.

وأقيمت النسخة الأخيرة بكوت ديفوار.

وانتهت بفوز أصحاب الأرض باللقب بعد سيناريو مثير.