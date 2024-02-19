جوارديولا: لا نشعر بالضغط.. وهذا موقف المصابين

لا يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالضغط قبل مواجهة برينتفورد المرتقبة، وخاصة بعد تعادله مع تشيلسي هذا الأسبوع.

وتعادل سيتي مع ضيفه تشيلسي ليفرط في فرصة تصدر الدوري الإنجليزي في حالة فوزه على برينتفورد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برينتفورد: "لا يوجد علينا المزيد من الضغط بعد نتائج المنافسين في الجولة الماضية".

وأضاف "الشعور بضغط أكبر بعد التعادل أمام تشيلسي؟ لا، المباراة القادمة لدينا نفس الضغط، آخر 14 مباراة فزنا في 13، الضغط كما هو، لا يوجد فارق".

وتابع "منذ خسارتنا أمام أستون فيلا، فزنا بكل مبارياتنا وكنا أفضل. علينا أن نواصل التركيز على كل مباراة".

وواصل "أتفهم تماما شكوك الناس، لكن ما أراه من أداء يرضيني للغاية، مانشستر سيتي يسير في الطريق الصحيح".

وأكمل "إيفان توني مهاجم خطير للغاية، رائع في الكرات الطويلة، يعلم كيف يستخدم جسده، فهو واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم".

وكشف حالة لاعبيه المصابين قائلا "يوشكو جفارديول وجاك جريليش وماتيو كوفاسيتش لن يشاركوا أمام برينتفورد، الباقون في حالة جيدة".

وتعادل تشيلسي مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.

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