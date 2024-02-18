الرابع على التوالي.. هويلوند يواصل الانفجار ويقود مانشستر يونايتد لهزيمة لوتون في 7 دقائق

الأحد، 18 فبراير 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - هويلوند

قاد راسموس هويلوند فريقه مانشستر يونايتد للفوز على لوتون تاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بملعب كينلورث رود.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس بجدول الترتيب، وتوقف رصيد لوتون عند النقطة 20 في المركز 17.

وحقق مانشستر يونايتد الانتصار الرابع على التوالي له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وهي أكبر سلسلة انتصارات له منذ بداية المسابقة.

وواصل هويلوند تألقه مع مانشستر وسجل للمباراة السادسة على التوالي، ليكون أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل في 6 مباريات متتالية بعمر 21 سنة و14 يوما.

كما يعد هدفه الأول بعد 38 ثانية فقط وهو أسرع هدف لمانشستر يونايتد خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

لم ينتظر مانشستر يونايتد سوى أقل من 40 ثانية ليسجل الهدف الأول مبكرا عن طريق المهاجم راسموس هويلوند.

وجاء الهدف بعدما انفرد هويلوند بالمرمى من خطأ المدافع بيل في تمرير الكرة، ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 7 بعدما اصطدمت به تسديدة جارناتشو وغيرت مسارها إلى الشباك.

لكن لوتون تاون لم يستسلم وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 14 عن طريق كارلتون موريس بضربة رأسية.

وتعرض لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد للإصابة وغادر الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وشارك بدلا منه السويدي فيكتور ليندلوف.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى مانشستر ضربة أخرى بعد إصابة هاري ماجواير الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه جوني إيفانز.

وظهر لوتون تاون أكثر خطورة وسيطرة على الكرة في الشوط الثاني محاولا تسجيل هدف التعادل، إلا أن مرتدات مانشستر يونايتد شكلت خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

وانفرد برونو فيرنانديز بالمرمى ومر من الحارس وسدد الكرة لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب قبل أن تذهب إلى الشباك.

وتكرر الموقف بعد عدة دقائق بانفراد آخر من جارناتشو الذي راوغ الحارس ثم الدفاع قبل أن يسدد الكرة في الحارس.

واستمرت محاولات لوتون لإحراز التعادل ومانشستر يونايتد لإضافة الهدف الثالث دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر.

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