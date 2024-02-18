البنك الأهلي يستفيد من هدف عكسي ويخطف تعادلا قاتلا من زد

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:23

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

خطف البنك الأهلي التعادل في الوقت القاتل ضد زد بهدف عكسي بنتيجة 1-1 في الجولة 13 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل أحمد عاطف "قطة" هدف زد الأول، فيما سجل محمد رضا بالخطأ في مرماه هدف التعادل للبنك الأهلي.

هدف رضا العكسي هو التاسع الموسم الجاري، وأصبح بفضله البنك الأهلي أكثر فريق استفادة من الأهداف العكسية الموسم الجاري برصيد هدفين.

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ويظل زد دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي برصيد 21 نقطة بهزيمة وتعادلين من 12 مباراة.

بينما ظل البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

التشكيل

قاد ياو أنور وأسامة فيصل هجوم البنك الأهلي.

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فيما قاد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين هجوم زد.

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وصف المباراة

مرت رأسية فيصل أعلى العارضة في الدقيقة 4، وسدد محمد هلال كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة 17.

ورد البنك بتسديدة محمد فتحي مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 38.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل أحمد عاطف "قطة" هدف بتسديدة أرضية سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني سيطر لاعبي البنك الأهلي بحثا عن التعادل.

تصدى عمرو حسام لتسديدة سعيدو سيمبوري في الدقيقة 51.

شارك عماد فتحي وأحمد مدبولي في ظل بحث البنك الأهلي عن التعادل.

وفي الدقيقة 71 سُجل هدف للبنك الأهلي ألغي بداعي التسلل وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وبعد 3 دقائق سدد أسامة فيصل كرة ارتطمت بالعارضة العلوية.

تواصل الضغط وفي الدقيقة الثانية بدلا من الضائع سجل محمد رضا بالخطأ في مرماه هدف التعادل للبنك الأهلي لتنتهي المواجهة بالتعادل.

زد البنك الأهلي الدوري المصري
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