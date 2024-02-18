انتهت الدوري الإنجليزي – لوتون (1)-(2) مانشستر يونايتد.. فوز الأحمر

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - راشفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 68: ماذا أهدرت يا جارناتشو

ق 60: ماذا أهدرت يا برونو

نزول جوني إيفانز بدلا من هاري ماجواير

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين لهدف

ق 45: خروج لوك شاو ونزول فيكتور ليندلوف

ق 14: جووووووول موريس يسجل هدف تقليص الفارق

ق 7: جووووووول هويلوند والثاني

ق 1: جوووووووووووول الأول هويلوند

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي لوتون تاون
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