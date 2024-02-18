تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج بلا تغييرات أمام لوتون تاون

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بـ راسموس هويلوند في هجوم فريقه لمواجهة لوتون تاون.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب كينلورث رود.

وحافظ تين هاج على تشكيل فريقه الذي خاض المباراة السابقة ضد أستون فيلا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافاييل فاران – لوك شاو

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – جارناتشو

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، وياتي لوتون تاون في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.