10 أسماء.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي

الأحد، 18 فبراير 2024 - 17:16

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

يغيب 10 لاعبين عن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في قمة الجولة 13 من الدوري المصري.

وأعلن جوزيه جوميز قائمته الأولى مع الأبيض في مباراته الرسمية الأولى وشهدت تواجد 21 لاعبا من بينهم الخماسي المنضم حديثا. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com لكم أسباب غيابات الأبيض عن لقاء الدراويش

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محمود حمدي "الونش" - الإصابة في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

أحمد فتوح - استمرار تأهيله بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر - وجهة نظر فنية لعدم اكتمال جاهزيتهم.

محمد عبد الشافي - الإصابة في الركبة

زياد كمال - استمرار إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

أحمد حمدي - لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ناصر منسي - لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في وجه القدم.

سامسون أكينيولا- وجهة نظر فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبي – معاذ علاء.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – سيد عبد الله – إبراهيما نداي – عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم "أوباما".

ويغيب عن القائمة كل من ناصر منسي وأحمد حمدي وياسر حمد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 بنفس الرصيد من النقاط.

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