قائمة الزمالك - تواجد 5 من الصفقات الجديدة لمواجهة الإسماعيلي

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستلعب ضد الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك غدا الإثنين مع الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد القائمة تواجد 5 لاعبين من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق هلال شهر يناير وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتى وترافيس موتيابا وسيف فاوق جعفر.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبي – معاذ علاء.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيف جعفر – ناصر ماهر – سيد عبد الله – إبراهيما نداي – عبد الله السعيد – أحمد سيد زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم "أوباما".

ويغيب عن القائمة كل من ناصر منسي وأحمد حمدي وياسر حمد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 بنفس الرصيد من النقاط.