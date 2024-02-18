رودري: يجب علينا الدفاع بشكل أفضل

الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

يرى رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه عليه الدفاع بشكل أفضل إذا كان يريد الفوز بالدوري الإنجليزي.

ونجح تشيلسي في الخروج بالتعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 في قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال رودريجو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا لم نكن رائعين في الشوط الأول، لكن اهتزت شباكنا بسهولة، أعتقد أنه يجب علينا الدفاع بشكل أفضل، خاصة في الهجمات المرتدة، يجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا".

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وأضاف "قدمنا كل ما لدينا أعتقد، على سبيل المثال في الشوط الثاني، لقد لعبنا بشكل رائع، لكن ما قدمناه لم يكن كافيًا".

وتابع "لا ألوم أحدًا ولكن يجب علينا تحمل المسؤولية إذا أردنا الفوز بالدوري".

وواصل"أمامنا طريق طويل حتى نهاية الموسم، يجب علينا الفوز ضد برينتفورد".

وأكمل "نعلم أن ثلاثي القمة (ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي) لن يفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم".

وأتم "لدينا خبرة كافية لنعلم أن هذا مجرد بداية الجزء الأخير من الموسم".

تعادل تشيلسي مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 35 في المركز العاشر.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل مانشستر سيتي بهدف رودري.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.

رودري مانشستر سيتي
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