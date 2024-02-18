كلوب: صلاح كان بإمكانه تسجيل ثلاثية أمام برينتفورد

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نجمه محمد صلاح كان يمكنه تسجيل 3 أهداف أمام برينتفورد وليس هدف واحد.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول العريض على مضيفه برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أسهم خماسي هجوم ليفربول في الأهداف الأربعة، وأنا لست مندهشا من ذلك".

وأضاف "لقد لعب صلاح مباراته الأولى معنا منذ عدة أسابيع. أعتقد أنه كان بإمكانه تسجيل ثلاثية".

وتابع "عادة ما ينهي صلاح الهجمات في المرمى لكن حارس مرمى برينتفورد كان رائعا".

وشارك صلاح كبديل بعد غيابه لأكثر من شهر ونصف، بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والإصابة، وسجل هدفا وصنع مثله.

وسجل صلاح 19 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 333 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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