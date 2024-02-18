ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

الأحد، 18 فبراير 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أسهب أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح الذي صنع له هدفا في فوز ليفربول العريض على مضيفه برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح كبديل بعد غيابه لأكثر من شهر ونصف، بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والإصابة، وسجل هدفا وصنع مثله.

وقال ماك أليستر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "صلاح لاعب مذهل وأنا سعيد للغاية من أجله".

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وأضاف "لقد كان بعيدا على الملاعب ولذلك كان محبطا بعض الشيء بسبب ذلك".

وأردف بطل العالم 2022 "لكن صلاح عاد وفي بضع دقائق فقط سجل هدفا وصنع مثله".

وأتم "صلاح لاعب رائع، وقائد رائع بالنسبة لنا، وهو مهم للغاية. أنا سعيد جدا من أجله".

وسجل صلاح 19 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 333 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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