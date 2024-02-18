تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

سجل محمد صلاح نجم ليفربول عودة ناجحة لمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي، حين سجل وصنع وقاد الحمر للانفراد بصدارة المسابقة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول العريض على مضيفه برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25، بعد غيابه لأكثر من شهر ونصف، بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والإصابة.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.6 درجة من عشرة.

فيما كان لويس دياز الذي صنع الهدف الرابع صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بعد صلاح بـ7.7 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 19 هدفا في 27 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 333 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.