جوارديولا: لا يمكنني تقديم نصائح لـ هالاند من أجل تسجيل الأهداف

السبت، 17 فبراير 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا داعي للذعر بعد تعادل فريقه في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتعادل تشيلسي مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "ليفربول وأرسنال هما أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي وأنا أعرف مدى صعوبة المنافسة معهما".

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وأضاف "لعبت لمدة 11 عاما وسجلت 11 هدفا، لذا لا يمكنني تقديم النصائح إلى هالاند من أجل أن يسجل الأهداف، في المرة المقبلة سيسجل".

وأتم تصريحاته "رسالتي إلى الجمهور هي لا داعي للذعر، سنركز على الفريق ونبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة".

ونجح تشيلسي في الخروج بالتعادل أمام مانشستر سيتي في الدور الأول والثاني من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 35 في المركز العاشر.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل مانشستر سيتي بهدف رودري.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.

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