قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري

غاب مهند لاشين وعلي جبر عن قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري.

وعاد فيستون ماييلي قائمة الفريق بعدما حقق المركز الرابع مع الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023.

ويغيب جبر بسبب الإصابة فيما يغيب لاشين بسبب تراكم البطاقات. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا "بوبو"- إبراهيم عادل.

الهجوم: فاخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 من 10 مباريات.