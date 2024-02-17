قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

غاب مهند لاشين وعلي جبر عن قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري.

وعاد فيستون ماييلي قائمة الفريق بعدما حقق المركز الرابع مع الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023.

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ويغيب جبر بسبب الإصابة فيما يغيب لاشين بسبب تراكم البطاقات. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا "بوبو"- إبراهيم عادل.

الهجوم: فاخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 من 10 مباريات.

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