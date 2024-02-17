بيراميدز يكشف مدة غياب علي جبر ومهند لاشين

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - علي جبر

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في نادي بيراميدز تفاصيل إصابة علي جبر مدافع الفريق.

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وخرج علي جبر من التدريب الأخير لبيراميدز الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

وأوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

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ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

على جانب آخر يغيب مهند لاشين عن بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بسبب حصوله على إنذار في مباراة زد السابقة.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

الدوري المصري علي جبر مهند لاشين بيراميدز
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