صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل

تعادل تشيلسي مع مضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

ونجح تشيلسي في الخروج بالتعادل أمام مانشستر سيتي في الدور الأول والثاني من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

وحتى في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة المؤجلة ضد برينتفورد لن يتخطى صدارة ليفربول.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 35 في المركز العاشر.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل مانشستر سيتي بهدف رودري.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوز وحيد أمام الأندية الستة الكبار هذا الموسم.

سيطر مانشستر سيتي على المباراة من البداية وكان الأخطر أمام المرمى ولكن هجمات تشيلسي المرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى إيدرسون.

وأهدر هالاند فرصة الهدف الأول بضربة رأسية قوية بعد عرضية من ناحية اليسار بقدم فيل فودين.

وانفرد نيكولاس جاكسون بالمرمى بعد عرضية أرضية من مالو جوستو لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك وتألق إيدرسون أمامه.

ثم واصل تشيلسي هجماته المرتدة وهذه المرة أهدر رحيم ستيرلينج انفرادا أمام إيدرسون الذي تصدى مجددا.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة قوية من جيرمي دوكو أمسك بها بيتروفيتش حارس تشيلسي.

ومن الانفراد الثالث نجح تشيلسي في تسجيل الهدف الأول عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 42.

وانطلق ستيرلينج بعد تمريرة جاكسون ليراوغ كايل ووكر ويضع الكرة في الشباك ببراعة.

عقب الهدف اندفع مانشستر سيتي لمحاولة التعادل وكاد هالاند أن يسجل بضربة رأسية بعد ركلة ركنية لكن الكرة ذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني اندفع مانشستر سيتي للهجوم بقوة وطالب كايل ووكر بالحصول على ركلة جزاء بعد تلاحم مع رحيم ستيرلنيج لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وكاد هالاند أن يسجل التعادل بعد عرضية من فودين لكنه وضع الكرة بعيدا عن المرمى.

وأهدر تشيلسي فرصة الهدف الثاني بتسديدة مباشرة من رحيم ستيرلينج بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين لكن الحارس إيدرسون تصدى لها ببراعة ثم أنقذها مجددا أمام تسديدة تشيلويل.

واستمر ضغط مانشستر سيتي القوي والمحاولات من هالاند وفيل فودين ورودري.

وتألق الحارس بيتروفيتش أمام هالاند وتصدى لتسديدة المهاجم النرويجي وأبعدها إلى ركنية.

وعلى عكس سير اللعب انفرد البديل نكونكو بالمرمى لكنه سدد كرة في الدفاع مهدرا فرصة هدف مؤكدة لتشيلسي.

وأهدر هالاند أخطر فرصة لمانشستر سيتي بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من دي بروين، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وأخيرا أسفر ضغط مانشستر سيتي القوي عن هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق رودري.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من كايل ووكر ارتدت من الدفاع لتصل إلى رودري الذي سددها بقوة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لإحراز هدف الفوز خلال دقائق مشتعلة أخيرة.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد تعرض روبن دياز للشد لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، وبعدها أطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

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