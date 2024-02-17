خبر في الجول - الزمالك يجهز فتوح للحاق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي

السبت، 17 فبراير 2024 - 20:33

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - منتخب مصر

يواصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة للحاق بمباراة القمة ضد الأهلي في نهائي كأس مصر.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فتوح يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي ويخضع لفحوصات طبية باستمرار.

وسيغيب الظهير الأيسر عن مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في الدوري، وتعد فرص مشاركته ضد أبو سليم في الكونفدرالية الأسبوع المقبل ضعيفة.

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ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

وسبق أن كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مدة غياب أحمد فتوح لاعب الفريق.

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "للأسف أحمد فتوح سيغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة".

وأوضح "اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية تعرض له في مواجهة مصر امام الكونغو الديموقراطية".

وودع منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان فتوح قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويملك الزمالك محمد عبد الشافي المًصاب في مركز الظهير الأيسر بالوقت الحالي بعد رحيل الثنائي عبد الله جمعة وحاتم سكر.

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