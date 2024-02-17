انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (1)-(1) تشيلسي.. نهاية القمة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 82: جوول رودري والتعادل

ق 78: هالاند يهدر من جديد

ق 65: انفراد جديد ضائع من تشيلسي عن طريق نكونكو

ق 65: الحارس يتعملق أمام هالاند

ق 62: ضغط رهيب من سيتي وفرصة ضائعة من هالاند بعدها من رودري

ق 56: الثاني يضيع من تشيلسي

ق 52: هالاند يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من فودين

ق 50: والكر يطالب بركلة جزاء والحكم أشار إلى استمرار اللعب

ق 42: جووووول رحيم والأول

ق 34: تسديدة قوية من دوكو يمسكها الحارس

ق 33: انفراد ضائع من رحيم ستيرلينج

ق 22: ماذا أهدرت يا جاكسون

ق 12: فرصة خطيرة من هالاند بضربة رأسية

انطلاق المباراة