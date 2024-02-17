انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (1)-(1) تشيلسي.. نهاية القمة بالتعادل

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 82: جوول رودري والتعادل

ق 78: هالاند يهدر من جديد

ق 65: انفراد جديد ضائع من تشيلسي عن طريق نكونكو

ق 65: الحارس يتعملق أمام هالاند

ق 62: ضغط رهيب من سيتي وفرصة ضائعة من هالاند بعدها من رودري

ق 56: الثاني يضيع من تشيلسي

ق 52: هالاند يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من فودين

ق 50: والكر يطالب بركلة جزاء والحكم أشار إلى استمرار اللعب

ق 42: جووووول رحيم والأول

ق 34: تسديدة قوية من دوكو يمسكها الحارس

ق 33: انفراد ضائع من رحيم ستيرلينج

ق 22: ماذا أهدرت يا جاكسون

ق 12: فرصة خطيرة من هالاند بضربة رأسية

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز الدوري الإنجليزي - خسارة توتنام.. وتخطي أستون فيلا وتعادل قاتل لـ نيوكاسل أرسنال يواصل سجل الانتصارات في 2024 ويسحق بيرنلي بخماسية التشكيل – هالاند أساسي مع مانشستر سيتي.. وستيرلينج في هجوم تشيلسي ديلي ميل: نوتينجهام فورست يعين مارك كلاتنبرج كمستشار تحكيمي للفريق كلوب: يوجد سوء حظ مع الإصابات.. وهكذا تعاملنا مع عرضيات برينتفورد
أخر الأخبار
النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل 20 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري 41 دقيقة | الدوري المصري
صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما