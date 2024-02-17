انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (1)-(1) تشيلسي.. نهاية القمة بالتعادل
السبت، 17 فبراير 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 82: جوول رودري والتعادل
ق 78: هالاند يهدر من جديد
ق 65: انفراد جديد ضائع من تشيلسي عن طريق نكونكو
ق 65: الحارس يتعملق أمام هالاند
ق 62: ضغط رهيب من سيتي وفرصة ضائعة من هالاند بعدها من رودري
ق 56: الثاني يضيع من تشيلسي
ق 52: هالاند يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من فودين
ق 50: والكر يطالب بركلة جزاء والحكم أشار إلى استمرار اللعب
ق 42: جووووول رحيم والأول
ق 34: تسديدة قوية من دوكو يمسكها الحارس
ق 33: انفراد ضائع من رحيم ستيرلينج
ق 22: ماذا أهدرت يا جاكسون
ق 12: فرصة خطيرة من هالاند بضربة رأسية
انطلاق المباراة
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