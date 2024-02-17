أرسنال يواصل سجل الانتصارات في 2024 ويسحق بيرنلي بخماسية

سحق أرسنال مستضيفه بيرنلي بنتيجة 5-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور.

سجل خماسية أرسنال: بوكايو ساكا (2) ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز.

ورفع أرسنال رصيده لـ 55 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني من 25 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

فيما ظل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ومتلقيا الهزيمة 18 له هذا الموسم.

ويظل أرسنال بدون خسارة في 2024 في الدوري الإنجليزي، وسجلوا 21 هدفا في آخر 5 مباريات.

التشكيل

بدأ لياندرو تروسارد في الهجوم وبجواره الثنائية المعتادة من بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

في المقابل قاد زكي العمدوني وديفيد فوفانا هجوم بيرنلي.

وصف المباراة

تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء من القائد النرويجي مارتن أوديجارد.

GOAL!!! Martin Ødegaard hits a CRISP shot from outside the box into the bottom corner to give Arsenal an early lead!#beINPL #AFC #Arsenal #BURARS pic.twitter.com/qeyWZwxWnT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 17, 2024

ضغط أرسنال من أجل الهدف الثاني في الدقائق التالية، وكاد تروسارد أن يسجل الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتحصل الدولي البلجيكي على ركلة جزاء في الدقيقة 39 انبرى لها بوكايو ساكا وسددها في الشباك على يسار الحارس مضيفا الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

GOAL!!! Bukayo Saka nonchalantly slots home after Leandro Trossard won a penalty! 2-0 Arsenal.#beINPL pic.twitter.com/ZoGFl8zCSm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 17, 2024

وبعد 88 ثانية من انطلاق الشوط الثاني مرر أوديجارد بينية رائعة لساكا الذي سدد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في أعلى الشباك مضيفا الثالث للجنرز.

GOAL!!! Just 88 seconds into the second half and Bukayo Saka surely puts the game to bed with his second of the day!#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/a3VZjuH26Z — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 17, 2024

وفي الدقيقة 59 توقفت المباراة بعد سقوط آرون رامسي وسقوطه أرضا وخرج بعد تلقيه العلاج وخروجه على نقالة وعوضه جاي رودريجيز.

أرسنال استغل فرصه الهجومية وسجل تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 66 بتسديدة على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

لياندرو تروسارد يضيف اهدف الرابع لآرسنال في شباك بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/PzkJtl74lP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 78.

الدقائق الأخيرة شهدت استحواذا من أرسنال ومحاولات من أصحاب الأرض لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكن دون جديد ليفوز الجنرز.