أرسنال يواصل سجل الانتصارات في 2024 ويسحق بيرنلي بخماسية

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال - بيرنلي

سحق أرسنال مستضيفه بيرنلي بنتيجة 5-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور.

سجل خماسية أرسنال: بوكايو ساكا (2) ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز.

ورفع أرسنال رصيده لـ 55 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني من 25 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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فيما ظل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ومتلقيا الهزيمة 18 له هذا الموسم.

ويظل أرسنال بدون خسارة في 2024 في الدوري الإنجليزي، وسجلوا 21 هدفا في آخر 5 مباريات.

التشكيل

بدأ لياندرو تروسارد في الهجوم وبجواره الثنائية المعتادة من بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

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في المقابل قاد زكي العمدوني وديفيد فوفانا هجوم بيرنلي.

وصف المباراة

تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء من القائد النرويجي مارتن أوديجارد.

ضغط أرسنال من أجل الهدف الثاني في الدقائق التالية، وكاد تروسارد أن يسجل الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وتحصل الدولي البلجيكي على ركلة جزاء في الدقيقة 39 انبرى لها بوكايو ساكا وسددها في الشباك على يسار الحارس مضيفا الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد 88 ثانية من انطلاق الشوط الثاني مرر أوديجارد بينية رائعة لساكا الذي سدد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في أعلى الشباك مضيفا الثالث للجنرز.

وفي الدقيقة 59 توقفت المباراة بعد سقوط آرون رامسي وسقوطه أرضا وخرج بعد تلقيه العلاج وخروجه على نقالة وعوضه جاي رودريجيز.

أرسنال استغل فرصه الهجومية وسجل تروسارد الهدف الرابع في الدقيقة 66 بتسديدة على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 78.

الدقائق الأخيرة شهدت استحواذا من أرسنال ومحاولات من أصحاب الأرض لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لكن دون جديد ليفوز الجنرز.

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