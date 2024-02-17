التشكيل – هالاند أساسي مع مانشستر سيتي.. وستيرلينج في هجوم تشيلسي

يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك هالاند في التشكيل الأساسي، وكذلك كيفين دي بروين في وسط الملعب.

بينما يغيب جاك جريليش عن المباراة بسبب الإصابة، ويجلس بيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز - ناثان أكي

الوسط: رودري – فيل فودين – كيفين دي بروين

الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسيه – ليفي كولويل – بين تشيلويل

الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيديو – كونور كالاجير

الهجوم: رحيم ستيرلينج – نيكولاس جاكسون – كول بالمر

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.