ديلي ميل: نوتينجهام فورست يعين مارك كلاتنبرج كمستشار تحكيمي للفريق

السبت، 17 فبراير 2024 - 18:15

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

قرر نادي نوتينجهام فورست تعيين مارك كلاتنبرج الحكم الإنجليزي السابق في منصب محلل الحكام الرسمي للنادي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن نوتينجهام فورست قرر تعيين كلاتنبرج في هذا المنصب بهدف تحسين فهم الفريق للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ويرى نادي نوتينجهام فورست أنه تعرض للعديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل هذا الموسم والتي أثرت على نتائج بعض مبارياته في الدوري الإنجليزي.

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وسيعمل مارك كلاتنبرج كمستشار تحكيمي لـ نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لنوتينجهام فورست.

وسبق لكلاتنبرج أن عمل كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

كذلك شغل المنصب ذاته في السعودية واليونان.

الدوري الإنجليزي مارك كلاتنبرج نوتينجهام فورست
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