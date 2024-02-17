المنتخب الأولمبي يشارك في بطولة غرب آسيا الودية بالسعودية
السبت، 17 فبراير 2024 - 17:35
كتب : FilGoal
استقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر الأولمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل للمشاركة في البطولة.
وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.
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