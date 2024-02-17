المنتخب الأولمبي يشارك في بطولة غرب آسيا الودية بالسعودية

السبت، 17 فبراير 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

استقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر الأولمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل للمشاركة في البطولة.

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وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.

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