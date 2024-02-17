دوري المحترفين - تعادل خماسي الصدارة يبقي الأوضاع كما هي

انتهت 3 مباريات بالتعادل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمرحلة الصعود لـ دوري المحترفين.

وتعادل خماسي الصدارة لتظل الأوضاع كما هي على صراع بطاقتي الصعود والمركز الثالث الذي يقود للملحق.

وتعادل لافيينا مع بتروجت بنتيجة 1-1 حيث تقدم حازم أبو سنة للأول وتعادل أحمد الصعيدي للفريق البترولي.

ويتصدر بتروجت الترتيب برصيد 47 نقطة بعد تعادلين وظل لافيينا سادسا برصيد 35 نقطة.

وحقق طنطا فوزا بفضل هدف عوض التهامي على القناة ورفع رصيده لـ 33 نقطة في المركز السابع، بينما ظل القناة عاشرا برصيد 28 نقطة.

وفرض التعادل السلبي نفسه بين وادي دجلة وغزل المحلة، وظل الأخير ثانيا برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن الغزلان الثالث.

وحقق السكة الحديد فوزه الثاني تواليا ورفع رصيده لـ 35 نقطة بفضل ثنائية محمد سمارة وجرجس مجدي في الفوز على بروكسي.

وأخيرا لم يستغل حرس الحدود تعادل الغزل ودجلة وتعادل مع راية وظل رابعا برصيد 38 نقطة.

وتقدم مصطفى جمال لحرس الحدود من ركلة جزاء وتعادل عمرو مصطفى لراية في الدقيقة 95.