انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(5) أرسنال.. خماسية جديدة
السبت، 17 فبراير 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيرنلي ضد أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق 77: جووول الخاااامس كاي هافيرتز يسجل
ق 65: جوووول الراااابع تروسارد يسجل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
ق 59: سقوط آرون رامسي لاعب بيرنلي وخروجه مصابا
ق 48: جوووول ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية رائعة من أوديجارد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: ساكا يسجل من ركلة جزاء على يسار الحارس
ق 39. ركلة جزاء تحصل عليها تروسارد
ق4 مارتن أوديجارد يسجل الهدف الأول بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك
بداية المباراة بعد قليل
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