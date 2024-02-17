انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(5) أرسنال.. خماسية جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيرنلي ضد أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 77: جووول الخاااامس كاي هافيرتز يسجل

ق 65: جوووول الراااابع تروسارد يسجل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق 59: سقوط آرون رامسي لاعب بيرنلي وخروجه مصابا

ق 48: جوووول ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية رائعة من أوديجارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: ساكا يسجل من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق 39. ركلة جزاء تحصل عليها تروسارد

ق4 مارتن أوديجارد يسجل الهدف الأول بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك

بداية المباراة بعد قليل