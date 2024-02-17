عاد الملك.. صلاح يقود ليفربول لقهر برينتفورد برباعية والانفراد بالصدارة

عاد محمد صلاح بقوة ليقود ليفربول لقهر برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل داروين نوينز وماك أليستر ومحمد صلاح وكودي جاكبو أهداف الريدز، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

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جوتا يصنع 🅰️

نونيز بلمسة سحرية 💪



داروين نونيز يسجل الأول بعد انفراد بالمرمى ويسجلها من فوق الحارس 🥅pic.twitter.com/Oo93yQzrb7 — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024

عودة صلاح

تواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا بكأس الأمم الإفريقية.

وحل صلاح بيدلا في الدقيقة 43 من زمن المباراة بعدما تعرض ديوجو جوتا للإصابة.

صلاح صنع الهدف الثاني لللريدز ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي (9 في الدوري الإنجليزي +1 في الدوري الأوروبي).

كما سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه أمام برينتفورد ليصل إلى الهدف رقم 15 في الدوري ورقم 19 في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

محمد صلاح سجل هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح بات خلف كل من واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:

محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129

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الصناعة الأولى بعد الإصابة 👌



صلاح يصنع واليستر يسجل الثاني لـ ليفربول في مرمى برينتفورد ⚽pic.twitter.com/n1Gh0ip9fJ — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024

وصف المباراة

بدأ برينتفورد المباراة بهجوم ضاغط على مرمى ليفربول وأهدر إيفان توني هدفا مبكرا بعد تسديدة قوية.

ورد ليفربول عن طريق داروين نوينز الذي استغل تمريرة جوتا وسجل الهدف الأول.

وخرج جوتا بسبب الإصابة وحل محمد صلاح بدلا منه في الدقيقة 43 من المباراة.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة بعد تمريرة كتقنة من لويس دياز.

وأهدى صلاح تمريرة متقنة تجاه ماك أليستر الذي سجل الهدف الثاني للريدز.

وسجل صلاح الهدف الثالث بعد انطلاقه في اتجاه المرمى وراوغ الحارس ثم سدد كرة من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 69.

وقلص إيفان توني النتيجة وسجل الهدف الأول لصالح برينتفورد وأعاد فريقه للمباراة من جديد.

واختتم كودي جاكبو أهداف ليفربول وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من المباراة.