عاد الملك.. صلاح يقود ليفربول لقهر برينتفورد برباعية والانفراد بالصدارة

السبت، 17 فبراير 2024 - 16:45

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح - ليفربول

عاد محمد صلاح بقوة ليقود ليفربول لقهر برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل داروين نوينز وماك أليستر ومحمد صلاح وكودي جاكبو أهداف الريدز، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

عودة صلاح

تواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا بكأس الأمم الإفريقية.

وحل صلاح بيدلا في الدقيقة 43 من زمن المباراة بعدما تعرض ديوجو جوتا للإصابة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏حشد‏‏‏ و‏نص‏‏

صلاح صنع الهدف الثاني لللريدز ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي (9 في الدوري الإنجليزي +1 في الدوري الأوروبي).

كما سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه أمام برينتفورد ليصل إلى الهدف رقم 15 في الدوري ورقم 19 في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

محمد صلاح سجل هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح بات خلف كل من واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:

محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129

وصف المباراة

بدأ برينتفورد المباراة بهجوم ضاغط على مرمى ليفربول وأهدر إيفان توني هدفا مبكرا بعد تسديدة قوية.

ورد ليفربول عن طريق داروين نوينز الذي استغل تمريرة جوتا وسجل الهدف الأول.

وخرج جوتا بسبب الإصابة وحل محمد صلاح بدلا منه في الدقيقة 43 من المباراة.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني بطريقة غريبة بعد تمريرة كتقنة من لويس دياز.

وأهدى صلاح تمريرة متقنة تجاه ماك أليستر الذي سجل الهدف الثاني للريدز.

وسجل صلاح الهدف الثالث بعد انطلاقه في اتجاه المرمى وراوغ الحارس ثم سدد كرة من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 69.

وقلص إيفان توني النتيجة وسجل الهدف الأول لصالح برينتفورد وأعاد فريقه للمباراة من جديد.

واختتم كودي جاكبو أهداف ليفربول وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من المباراة.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
مدح قديم لا ينسى.. تقرير: سان جيرمان يتجه للتعاقد مع راشفورد لتعويض مبابي كوناتي: نحن نعلم أين سيذهب مبابي جوارديولا: لا يمكنني تقديم نصائح لـ هالاند من أجل تسجيل الأهداف بوكيتينيو: هذه الروح التي نريد إظهارها.. وسيتي أرغمنا على الدفاع في الشوط الثاني صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (1)-(1) تشيلسي.. نهاية القمة بالتعادل
أخر الأخبار
مدح قديم لا ينسى.. تقرير: سان جيرمان يتجه للتعاقد مع راشفورد لتعويض مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
من أجل المنتخب.. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري مبكرا في مارس ومايو ساعة | منتخب مصر
دياب: قرار مضاعفة الجماهير يبدأ من الجولة 13.. وأدرس قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
لابورتا يرد على مشجع يطلب منه التعاقد مع مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من باريس سان جيرمان بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عقوبات الجولة 12 من الدوري.. إيقاف صلاح محسن وأحمد ريان 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - شكوك حول إمكانية لحاق زياد كمال بلقاء أبو سليم 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما