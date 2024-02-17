تشكيل أرسنال - لياندرو مهاجم في مواجهة بيرنلي.. والنني على مقاعد البدلاء

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي بعد قليل.

ويلعب أرسنال ضد بيرنلي على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل أرسنال تواجد لياندرو تروسارد كمهاجم معوضا جابرييل جيسوس الغائب للإصابة.

التشكيل هو نفسه تشكيل المباراة الماضية التي فاز فيها أرسنال على وست هام بستة أهداف دون مقابل.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - جابرييل ميجاليس - ويليام ساليبا - جاكوب كيوور.

الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المباراة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.