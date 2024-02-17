الدوري السعودي - كشف طبي يحسم مصير كاراسكو من دربي الرياض

السبت، 17 فبراير 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

يخضع البليجكي يانيك كاراسكو جناح الشباب السعودي لكشف طبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام النصر في دربي الرياض المرتقب.

ويلعب الشباب أمام النصر يوم 25 فبراير الجاري ضمن قمة الجولة 21 من الدوري السعودي.

وسيخضع كاراسكو بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، لكشف طبي اليوم السبت لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام النصر في قمة الجولة الـ 21.

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وتعرض كاراسكو للإصابة في مباراة فريقه أمام ضمك التي أقيمت أمس الجمعة.

وفاز الشباب على ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد بهدف دون رد ضمن الجولة 21 من المسابقة.

في المقابل منح البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الفريق، لاعبيه إجازة لمدة يومين، قبل استئناف التحضيرات لمباراة النصر.

وانضم كاراسكو لنادي الشباب لمدة 3 مواسم، قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب كاراسكو 20 مباراة مع الشباب وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

كاراسكو نادي الشباب نادي النصر
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