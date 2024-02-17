انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4) - (1) برينتفورد.. 3 نقاط ثمينة

يحل ليفربول ضيفا على برينتفورد ضمن الجولة 25 من مناسفات الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام برينتفورد.

ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام برينتفورد بعد تعافيه من الإصابة.

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نهاية المباراة

ق86 كودي جاكبو يضيف الهدف الرابع لليفربول

ق75 إيفان توني يسجل الهدف الأول لنادي برينتفورد ويقلص الفارق

ق69 تمريرة أمامية من كاومين كيلير حارس ليفربول قابلها كودي جاكبو برأسية وصلت إلى محمد صلاح فانطلق الأخير في اتجاه المرمى وراوغ الحارس ثم سدد كرة من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

ق56 محمد صلاح يصنع الهدف الثاني بطريقة رائعة لـ ماك أليستير الذي سجل في الشباك

ق50 محمد صلاح يهدر فرصة جديدة بعد انفراد تام بمرمى برينتفورد

ق47 تعرض إيفان توني مهاجم برينتفورد للإصابة

ق46 دخول كودي جاكبو بدلا من داروين نويمز

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق46 محمد صلاح يهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية خطيرة من لويس دياز

ق43 إصابة ديوجو جوتا ونزال صلاح بدلا منه في تغيير اضطراري جديد

ق35 داروين نوينز يسجل الهدف الأول لليفربول بعد انفراد تام

ق33 خروج كورتز جونز للإصابة ودخول ريان جرافينبيرخ

ق19 تسديدة جديدة من إيفان توني يتصدى لها كيلير حارس مرمى ليفربول

ق17 فرصة من مكان خطير لبرينتفورد يتصدى لها حارس برينتفورد

ق5 تسديدة قوية تمر بجوار مرمى ليفربول لتضيع أولى الفرص