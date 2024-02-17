مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو ليس محمد صلاح.. ويجب أن يعامل بشكل عادل

يرى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا أن بيرسي تاو لاعب الفريق ولاعب الأهلي لا يجب أن يعامل كمحمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية والتي أقيمت في كوت ديفوار.

ولعب تاو 6 مباريات خلال البطولة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وقال بروس في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية: "بيرسي تاو لاعب جيد ولكن جماهير جنوب إفريقيا تعتقد أنه شخص يتحكم في مصير المباراة ولكنه ليس كذلك، وعندما يلعب بثقة كاملة يرتفع أداء المنتخب لأنه لاعب جيد".

وواصل "بيرسي تاو لن يكون أبدا اللاعب الذي يتحكم في مصير المباراة لأنه على سبيل المثال ليس محمد صلاح أو فيكتور أوسيمين، هو ليس ذلك النوع من اللاعبين".

وتابع "بيرسي لاعب جيد جدا للفريق وقدم مباراتين جيدتين ضد ناميبيا والمغرب وأتيحت له فرص لم يسجلها لذلك لا تجعلوه الرجل الذي سيحقق الفوز لجنوب إفريقيا في المباريات هذا ليس صحيحا".

وأضاف "عندما يكون بيرسي جيدا فذلك يرفع من مستوى جنوب إفريقيا ولكن عندما لا يكون في أفضل أداء له يقول الجميع أنظر إلى ما يقدمه تاو وبالنسبة لي لا زلت أثق فيه وأعرف أنه يجلب لنا مستوى أعلى ولكن عليه أن يعامل بشكل عادل وهذا لا يحدث في جنوب إفريقيا لأنهم يريدون منه صنع المعجزات وهو لا يستطيع صنع ذلك".