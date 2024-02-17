مؤتمر مدرب بلوزداد: تأثرنا بعد هطول الأمطار.. وقدمنا كل شيء في أرض الملعب ضد الأهلي

أعرب ماركوس باكيتا المدير الفني لـ شباب بلوزداد عن رضاه رغم التعادل السلبي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا في المؤتمر الصحفي الذي نقلته موقع "النهار" الجزائري: "المستوى كان جميلا، اللاعبين قدموا مباراة جيدة وقدمنا كل شيء في أرضية الملعب".

وأضاف "أنا راض على اللاعبين وعلى هذا الأداء الجيد".

وواصل "أشكر كل الجماهير التي جاءت لمساندة الفريق".

وأتم "أرضية الملعب بعد هطول الأمطار شكلت عائقا نوعا ما، والأمر الجيد هو أننا خلقنا عددا من الفرص".

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ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.