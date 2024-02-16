لاعب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي حامل اللقب.. وأجدنا إدارة المباراة
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:59
كتب : FilGoal
أبدى عبد الرؤوف بن غيث لاعب شباب بلوزداد الجزائري رضاه عن أداء فريقه أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
عبد الرؤوف بن غيث
النادي : شباب بلوزداد
وقال بن غيث في تصريحاته لقناة beIN Sports عقب المباراة: "أهدرنا فرصا عديدة أمام حامل اللقب وعرفنا كيف نُسيَّر اللقاء اللقاء ولكن لم يحالفنا الحظ".
وأضاف "لدينا مباراتين متبقيتين ونريد حصد 6 نقاط، سنسافر إلى تنزانيا في اللقاء المقبل وسنذهب بكامل قوانا لتحقيق الفوز".
وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.
وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.
ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.
video:1