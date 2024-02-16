لاعب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي حامل اللقب.. وأجدنا إدارة المباراة

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

عبد الرؤوف بن غيث - شباب بلوزداد - الأهلي

أبدى عبد الرؤوف بن غيث لاعب شباب بلوزداد الجزائري رضاه عن أداء فريقه أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بن غيث في تصريحاته لقناة beIN Sports عقب المباراة: "أهدرنا فرصا عديدة أمام حامل اللقب وعرفنا كيف نُسيَّر اللقاء اللقاء ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأضاف "لدينا مباراتين متبقيتين ونريد حصد 6 نقاط، سنسافر إلى تنزانيا في اللقاء المقبل وسنذهب بكامل قوانا لتحقيق الفوز".

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وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

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