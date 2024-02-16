مصطفى شوبير: أتمنى شفاء الشناوي.. وجاهزية المباريات تختلف عن التدريبات

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن الظروف المحيطة بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري التي انتهت بالتعادل في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة beIN Sports: "احترمنا الخصم وأردنا تحقيق الفوز، وأتمنى شفاء محمد الشناوي وعودته سالما من الإصابة".

وأضاف "جاهزية المباريات مختلفة عن التدريبات، ولدينا لاعبين مجهدين عادوا من منتخب مصر، وأيضا البعض الذي لم يصل للجاهزية الأنسب، وهو ما أثر علينا في المباراة".

واختتم "تشرفنا باللعب في الجزائر ووسط هذه الجماهير".

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

video:1