الجارحي يكشف موعد عودة الأهلي من الجزائر والسفر إلى غانا لملاقاة ميدياما

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

محمد الجارحي - عضو مجلس إدارة الأهلي

أشاد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الجزائر بما قدمه الفريق أمام شباب بلوزداد رغم التعادل السلبي.

وقال الجارحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية في المباراة".

وأضاف "لم أتحدث مع المدرب مارسيل كولر عن أي شيء بعد. الأمطار شديدة الغزارة هنا ونهم بالمغادرة".

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وأكمل "الابتعاد عن المباريات لفترة طويلة له أثره ولكني لم أشعر بغياب المسؤولية والروح عن اللاعبين، في مواجهة فريق شاب وسريع يلعب وسط جماهيره".

واختتم "سنسافر في الساعة 1 صباح السبت ونعود للقاهرة على أن نتجه إلى غانا يوم الثلاثاء لمواجهة ميدياما".

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

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