مؤتمر كولر: لهذا السبب كان بلوزداد أفضل منا.. والمباراة الأخيرة بمثابة نهائي

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سبب أداء الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد وظل متربعا على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لم نصل للجاهزية الأمثل لأننا لم نخض أي مباراة منذ 6 أسابيع ووصل اللاعبون الدوليون بشكل متأخر من كأس أمم إفريقيا".

وأردف "في المقابل بلوزداد يلعب بشكل مستمر في الدوري الجزائري وجاهز بشكل أفضل وظهر ذلك اليوم وكان أداءهم أفضل منا".

وأشاد بقدرات الفريق الجزائري قائلا: "شباب بلوزداد فريق جيد جدا وقدم كرة راقية ولديه سرعات وهو فريق قوي وكنت أعلم ذلك قبل اللقاء ولذلك راضٍ عن نقطة التعادل اليوم".

وأكمل "متبقي مباراتين في المجموعة وهدفنا الفوز بهما والتأهل في الصدارة والمهمة ليست سهلة، سنخوض مباراة صعبة ضد ميدياما خارج الديار الأسبوع المقبل".

وأتم "ليس لدينا مباريات رسمية خلال هذه الفترة وبالتالي سنحاول تجهيز الفريق للمواجهة الصعبة بأفضل طريقة ممكنة، وستكون المباراة الأخيرة كنهائي وسنحاول التأهل في الصدارة كما اعتدنا".

















































































ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينها تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

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