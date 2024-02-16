دوري أبطال إفريقيا - تكرار للموسم الثالث.. الأهلي يتعادل سلبيا مجددا مع شباب بلوزداد

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 23:09

كتب : إسلام أحمد

حسين الشحات - الأهلي - بلوزداد

فرض الأهلي التعادل السلبي على شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينها تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

التشكيل

خاض الأهلي أول مباراة رسمية له منذ 50 يوما عقب الفوز على مودرن فيوتشر نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي المصاب.

يتواجد أكرم توفيق في خط الوسط تعويضا لغياب أليو ديانج المصاب، وكذلك طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو.

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وبدأ أليكسيس جيندوز في حراسة مرمى شباب بلوزداد عوضا عن رايس مبولحي في حراسة المرمى بسبب الإصابة.

وقاد الكاميروني ليونيل وامبا هجوم بطل الجزائر.

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وصف المباراة

لم ينتظر أصحاب الأرض سوى 5 دقائق من أجل تهديد مرمى مصطفى شوبير، فسدد حسين بن عيادة كرة قوية مرت بدون خطورة.

وفي الدقيقة 17 استغل محمد بلخير تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي وسدد كرة على الطائر مرت أعلى عارضة شوبير.

وفي الدقيقة 20 أهدر حسين الشحات بغرابة فرصة تقدم الأهلي بالهدف الأول بعد تلقيه تمريرة طولية كسرت خط التسلل انفرد على إثرها وسدد كرة أبعدها المدافع خارج المرمى.

وأبعد محمد عبد المنعم الخطورة على مرمى شوبير مرتين بإخراج الكرة لركنية من أمام ليونيل وامبا.

وفي الدقيقة 39 تصدى شوبير لتسديدة سهلة في منتصف المرمى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأ بلوزداد بنفس الطريقة لكن بشكل أقوى.

بن عيادة أطلق تسديدة في الدقيقة 46 أبعدها شوبير لركنية، ثم تألق الحارس الشاب وتصدى لمقصية ليونيل وامبا ببراعة.

وفي الدقيقة 50 منع القائم الأيمن لشوبير الهدف الأول لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة سددها بن عيادة.

ضغط أصحاب الأرض بكل قوة لكن دفاع الأهلي وشوبير تألقا دون تشكيل أي خطورة.

وفي الدقيقة 75 أجرى مارسيل كولر 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة كريم فؤاد ومحمد مجدي "أفشة" ورضا سليم بدلا من طاهر والشحات وأكرم توفيق.

وأهدر وامبا برأسية فرصة الهدف الأول في اللقاء برأسية مرت دون خطورة في الدقيقة 78 وبنفس الطريقة أهدر كريم فؤاد فرصة للأهلي.

وتألق شوبير مجددا ومنع تسديدة يوسف لعوافي في الدقيقة 82 وحوّلها لركنية.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأفشة بداعي إهدار الوقت في الدقيقة 87.

وأكمل السويسري تغييراته بمشاركة عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من إمام عاشور وأنتوني موديست في الدقيقة 88.

احتسب الحكم 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.

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