مروان عطية يغيب عن لقاء ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

يغيب مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي الآن ضيفا على شباب بلوزداد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

وتحصّل مروان على بطاقة صفراء في الدقيقة 71 بعد تدخل قوي في منتصف الملعب، ما سيجعله يغيب عن لقاء بطل غانا بسبب تراكم البطاقات.

وسبق أن تحصل مروان على بطاقة صفراء في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيحل الأهلي ضيفا على ميدياما يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً.

وخاض مروان الموسم الجاري 17 مباراة تحصل خلالها على 5بطاقات صفراء في جميع المسابقات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين ويأتي شباب بلوزداد ثانيا برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط. ويحتل ميدياما المركز الأخير برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.